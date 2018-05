Policjant zginął na służbie

Do wypadku radiowozu doszło dziś nad ranem na drodze nr 53 między Szczytnem a Rozogami.

Około 4.20 doszło do wypadku drogowego z udziałem policjantów. Dwóch funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie jechało do Rozóg, by tam przeprowadzić kontrolę autokaru.

Z nieustalonych dotąd przyczyn samochód na prostej drodze dachował, obaj policjanci doznali poważnych obrażeń. Mimo przeprowadzonej akcji ratunkowej i podjętej reanimacji st. sierż. Piotr Nowak zmarł wkrótce po przewiezieniu do szpitala. Drugi z policjantów przebywa w szpitalu.

Szczegółowe okoliczności i przyczyny tego zdarzenia są wyjaśniane na miejscu przez policjantów pod nadzorem prokuratora.

St. sierż. Piotr Nowak, który zginął w wypadku, miał 36 lat. Służył w policji od 2013 r. i od początku był związany ze szczycieńską komendą. Pracował na stanowisku referenta w zespole patrolowo-interwencyjnym i ruchu drogowego. Pozostawił żonę i dwójkę dzieci. Rodzina została objęta opieką psychologa.