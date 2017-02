Święty na ból gardła

Św. Błażej, biskup Sebasty - miasta położonego na terenie dzisiejszej Turcji - umarł około 316 roku. Kościół wspomina tego męczennika 3 lutego.

Tradycja sięgająca wczesnego średniowiecza przekazała pamięć o nim jako orędowniku i opiekunie wiernych, zwłaszcza w chorobach gardła. Za jego wstawiennictwem prosimy Boga o zdrowie gardła i o łaskę dobrego korzystania z daru mowy.

- Prosimy dziś Boga o zdrowie dla tych, którzy mają problemy z gardłem i za tych wszystkich, którzy pracują głosem, by umieli go używać na chwałę Bożą i pożytek ludzi - tłumaczy ks. Łukasz Kowalski.

We wspomnienie św. Błażeja podczas Mszy św. odbywa się również jeden z ciekawszych obrzędów, jakie mają miejsce w Kościele. Na zakończenie Eucharystii kapłan przykłada bowiem do gardła wiernego dwie skrzyżowane świecie i wymawia słowa błogosławieństwa.

- Pamiętajmy dziś o wielkiej mocy wiary - to ona decyduje o skuteczności sakramentaliów, do których Kościół zalicza błogosławienie gardeł. Są to szczególne znaki umacniające w nas łaski otrzymane w sakramentach i lepiej przygotowujące do ich przyjęcia. Tak więc nie ma żadnej magii w tym obrzędzie, bo nie dotyk ma moc uzdrawiania, nie sama świeca, ale wiara - zaznacza ks. Kowalski.