- Jeśli życie chrześcijańskie polega na tym, żeby była współpraca człowieka z Bogiem, to nie ma na to lepszej metafory niż ogród - mówił abp Józef Górzyński.

W parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lidzbarku Warmińskim abp Józef Górzyński poświęcił ogród biblijny. Właśnie tam powstał pierwszy w archidiecezji warmińskiej i jedyny położony na północ od Warszawy ogród biblijny, a jego uroczyste poświęcenie i otwarcie było okazją do wspólnego świętowania.

- Ogród biblijny to miejsce spotkania człowieka z Bogiem za pośrednictwem obrazów, słów i roślin z Biblii - mówi ks. Piotr Duksa, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli.

Poświęcenia ogrodu dokonał abp Józef Górzyński. - Czym jest ogród? Jest efektem współpracy człowieka z Bogiem. Jeśli Pan Bóg daje wzrost, a człowiek nic nie zrobi, w ogródku wyrosną chwasty i chaszcze. Nie ma więc ogrodu bez zaangażowania się człowieka. Ale z kolei człowiek może nie wiem jak się natrudzić, jeśli Pan Bóg nie da wzrostu, to ten trud nie wyda żadnego owocu. Jeśli życie chrześcijańskie polega na tym, żeby była współpraca człowieka z Bogiem, to nie ma na to lepszej metafory niż ogród. Życzę, aby oba te słowa tutaj znajdowały jak największy wyraz - mówił podczas uroczystości metropolita.

Krzysztof Kozłowski /Foto Gość Ogród biblijny przy kościele jest efektem pracy wielu osób. Posadzonych jest w nim tysiąc roślin. - Podzielony jest na dwie części, Stary i Nowy Testament. Przedstawia dwanaście scen biblijnych. Ilustrują je elementy architektury, rośliny i cytaty biblijne. Winnice i oświetlenie ogrodu sprzyjają medytacji, modlitwie i wypoczynkowi. Dodatkową atrakcją jest "chińczyk biblijny", czyli gra dla każdego - opisuje ks. Duksa.

Koncepcję ogrodu biblijnego oraz jego budową zajął się Dariusz Umecki "Pol-Dar". Projektem i obsadzeniem roślinnością zajęła się Anna Andrearczyk z firmy "Ogrodnia". Wiele pracy włożyli w to dzieło również Maria Grzegorzewska i Mirosław Fyczak, który wykonał elementy z drewna.